„Ez egy igazán szép, férfias, példamutató szakma, ahol életet menthetünk”

Schmidt János megyénk öt fiatal tűzoltójának az egyike. A fiatalember a Kemma.hu-nak elárulta, hogy miért választotta ezt a hivatást.

A 29 éves őrmester korábban 6 évig dolgozott gyárban gépkezelőként, ám ezt a munkát nem érezte magához közel. A fiatalember mindig is egy igazán férfias, példamutató munkát szeretett volna találni, ahol másokon segíthet, életet menthet.

Először honvédként próbálta ki magát, akkor a kiképzés után a tatai helyőrséghez került, ekkor költözött Tatabányára. Itt ismerte meg barátnőjét, akivel azóta eljegyezték egymást. Részben miatta is döntött úgy: leszerel és tűzoltónak jelentkezik.

– Lassan szeretnénk családot, viszont a honvédségnél sokat voltam távol. Mindenképpen szerettem volna továbbra is olyan helyen dolgozni, ahol hasznosnak érzem magamat, így nyár elején jelentkeztem végül a Tatabányai Hivatásos Tűzoltóparancsnoksághoz – mesélt a kezdetekről.

Azonban innen még hosszú út vezetett az első bevetéséig. Először az orvosi felvételin és a fizikai felmérőn kellett jól szerepelnie. Szerencsére katonai múltja miatt ezekkel nem volt probléma. Ezután Miskolcon egy 2 hónapos alap rendészeti képzésen kellett részt vennie. Csak ennek sikeres elvégzése után kezdődött el a katasztrófavédelmi oktatási központban a 3 hónapos szakmai felkészítése. Itt többek között a tűzoltás, a műszaki mentés, a kémiai alapismeretek, és az égéselmélet, oltóanyag-ismeret is a tananyag része volt. Végül február közepén kezdte meg a szolgálatot a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon.

– Az oktatás még nem ért véget, minden reggel tartanak elméleti és gyakorlati képzéseket. Részben az új technikák és eljárások megismerése, részben az eddig tanultak ismétlése miatt. Az erőnlétünkről a parancsnokság uszodája és edzőterme gondoskodik. A hangulat nagyon jó, közvetlenek és segítőkészek a kollégák és az elöljárók is. Csak ajánlani tudom minden fiatal férfinak, hogy jelentkezzen a tűzoltósághoz, mert ez egy igazán szép, férfias, példamutató szakma, ahol életet menthetünk – szögezte le János, aki elárulta azt is, hogy már túl van az első bevetésein is. – Egy idős, beteg nénit kellett lehoznunk a lakásából. Illetve az autópályára egy tömegbalesethez riasztottak minket.