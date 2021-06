A Kultsárban még jobb lesz tanulni ezentúl

Felújítás zajlott a Tatabányai Szakképzési Centrum (TSZC) több komáromi intézményében is. Erről tartottak sajtótájékoztatót a Kultsár István Szakgimnázium és Szakközépiskolában.

Schmidt Csaba, a szakképzési centrum kancellárja, a Szakképzés 4.0 elnevezésű projektet mutatta be, amelynek jóvoltából többek közt megújulhattak az iskola folyosói és tantermei is. A kormány által meghirdetett program egyik fő célja, hogy olyan diákokat neveljen ki, akik a különféle ipari területeken magas szinten képesek helytállni.

Schmidt Csaba felhívta a figyelmet arra, hogy Komáromra ez hatványozottan igaz, hiszen az akkumulátorgyár mellett a helyi ipari parkban számos cég is munkát kínál a környékbelieknek, így az itt végző diákoknak is. A Kultsárban és az Alapy Gáspár-technikumban több mint 32 millió forintos felújítást tudtak végrehajtani.

– Komárom mindig jó példával jár elöl, mivel a megyében működő szakképzési centrumhoz tartozó oktatási és nevelési intézmények közül a legfejlettebbek itt találhatóak – mondta a kancellár. – Ez azt jelenti, hogy a város mindig is szívügyének tartotta, hogy ezek az intézmények megfelelő, és komfortos hátteret biztosítsanak a tanulóknak.

Turi Bálint alpolgármester kiemelte, hogy a Kultsár-iskola korábban tetőfelújításon esett át, valamint új szigetelést is kapott, majd a régi aszfaltos kézilabdapálya helyett, korszerű, minden sportolási igényt kielégítő rekortánpályával gazdagodott.

– Úgy gondolom, ezek a fejlesztések azért is fontosak, mert igényesen kialakított környezet mindig nevelési értéket is hordoz magában – hangsúlyozta az alpolgármester. Hozzátette, Komárom diákbarát város, ahol a fiatalok szívesen telepednek le és vállalnak családot is a továbbiakban.

Pákozdi Szabolcs, a TSZC főigazgatója arról beszélt, dicséretes és példamutató az a helytállás, amit a tanárok a koronavírus ideje alatt tanúsítottak, hiszen a járvány miatt számos nehéz napon és hónapon vannak túl.

– Büszkén mondhatom, hogy a tanároknak, tanítóknak, nevelőknek köszönhetően minimális volt a lemorzsolódás az elmúlt tanévben –mondta. – Ez azt jelenti, hogy pedagógusaink naprakészek voltak és minden diákot el tudtak érni a digitális oktatáson keresztül is.

A sajtótájékoztatót követően iskolabejárás indult Sipos Sándorné igazgató vezetésével, amelynek során a jelenlévők megtekinthették a felújított termeket és folyosókat.