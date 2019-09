Kétszer is a dobogó legfelső fokára állt az ifjú dzsúdótehetség

Sűrű volt az elmúlt időszak programja a Tatabányai Judo Club versenyzői számára. Az első nemzetközi diákversenyen Kunyik Botond kétszer is az első helyet szerezte meg.

A Tatabányai Judo Club (TJC) versenyzői is megkezdték szereplésüket az őszi versenyidényben, az egyesület sportolói az elmúlt két hétben három komoly megmérettetésen is részt vettek. Az első egy nemzetközi diákverseny volt Szegeden, ahol a TJC dzsúdósai közül Kunyik Botond az első, Radovics Mihály a második, Illényi Kristóf és Szabó Álmos az ötödik, Németh Bálint pedig a hetedik helyezést szerezte meg a verseny végeztével.

Az alföldi erőfelmérőt az oroszlányi Bányász Kupa követte, ahol négy dobogós helyezést értek el a TJC sportolói: Szórád Zalán bizonyult a legjobbnak, amelyért aranyérem járt, Katona Zsófia és Göblyös Lénárd egyaránt a második helyen végzett, míg Rozenberszki Koppány a harmadik helyet szerezte meg.

Ezen sikereket követően aztán Egerben szintén országos versenyen vettek részt az egyesület dzsúdósai, ahol (legalábbis ami a dobogós helyezéseket illeti), lemásolták az oroszlányi szereplésüket, hiszen Heves megyéből is egy első, két második és egy harmadik helyezéssel térhettek haza. Kunyik Botond ezúttal is a legjobbnak bizonyult, Radovics Mihály Szeged után újabb ezüstérmet szerzett, mellette a Szegeden ötödik helyen végző Illényi Kristóf is a második helyet szerezte meg. Dubszki László harmadikként zárt Egerben. Az edzők, Kunyik Zsolt és Gábor Áron gratulálnak versenyzőiknek és a segítő szülőknek a szép eredményekért és az áldozatos munkáért.