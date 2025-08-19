Kiütéses győzelemmel kezdte a bajnokságot a Koppánymonostor és a Sárisáp

A vármegyei első osztály 1. fordulójának nyitómeccsén a házigazda Koppánymonostor óriási verést mért a létszámhiányosan kiálló Vértesszőlősre. A házigazda mindkét félidőben öt gólt szerezve egészen tízig jutott, a vendégcsapatnak végül csak a becsületgólra futotta. A másik szombati összecsapáson a Tata meglepetésre hazai pályán sem bírt a Vértessomlóval.

A Tata (sárga-feketében) nem bírt a Vértessomlóval a vármegyei első osztály nyitófordulójában

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A forduló további mérkőzéseit vasárnap rendezték. A Bábolna az újonc Környe, a Lábatlan pedig az Esztergom vendégeként nyert minimális különbséggel, utóbbi összecsapáson a találkozó legvégén született az egyetlen gól. A szomszédvári rangadón a félidőben még a Tát vezetett Nyergesújfalun, a hazai csapat azonban a második játékrész elején hamar fordított, majd magabiztos győzelmet aratott. A Sárisáp végig vezetve fölényesen verte a Kecskédet.

Sportszerű első fordulót láthattunk, a játékvezetőknek egyik meccsen sem kellett felmutatniuk a piros lapot. Egy forduló után öt játékos is két találattal áll a góllövőlista élén, nem meglepő módon a legtöbb gólt szerző csapatokból: Barna Gergő Ákos és Jurásek Jónás (Sárisáp), Bigun Martin, Tímár Dániel és Valkó Miklós (Koppánymonostor).



Koppánymonostori SE–Vértesszőlősi SE 10–1 (5–0)

Koppánymonostor, vezette: Farkas Bálint (Jászberényi Marcell, Gabala Zsombor).

Koppánymonostor: Lázár (Szűcs, 57.) – Egyed, Tóth (Dávid, 57.), Jóna, Bigun (Ballester-Garcia, 57.), Valkó M., Dombai, Vörös (Müller, 57.), Juhász (Hartmann, 57.), Bán, Tímár. Vezetőedző: Vigh László.

Vértesszőlős: Balogh – Boros, Goldschmiedt, Ozoróczi, Rigó, Farkas P. B., Nagy D. L., Mikus, Nagy Gy. Vezetőedző: Schäffer Antal.

Gólszerző: Dombai (5.), Bigun (32., 45.), Valkó M. (37., 64.), Bán (41.), Tímár (60., 61.), Ballester-Garcia (70.), Müller (72.), illetve Boros (75.).

Tatai AC–Vértessomló 1–1 (1–0)

Tata, vezette: Áy János Hunor (Faragó György, Vámosi Benedek).

Tata: Szabó – Szőke, Korcsok (Tóth, 59.), Maruzs (Bogár, 59.), Simonka (Hajas, 59.), Márton (Vincze, 46.), Unger (Dumánszki, 81.), Koch, Marticsek, Csontos, Krupánszki. Vezetőedző: Körtvélyesi István.

Vértessomló: Sebestyén – Kacz, Éliás, Eigner, Erdei (Bátorfi, 90.), Koller (Ámorth, 86.), Murányi (Sikvölgyi, 85.), Greskó, Kis-Paszkosz (Busz, 88.), Kovács, Szolga (Bokor, 96.). Technikai vezető: Kis Csaba.

Gólszerző: Márton (30.), illetve Éliás (68.).