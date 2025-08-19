1 órája
Kiütéses győzelemmel kezdte a bajnokságot a Koppánymonostor és a Sárisáp
Szoros és kiütéses győzelmek mellett egy meglepő döntetlen színesítette a palettát. A hétvégén a vármegyei első osztály csapatai is megkezdték a szezont.
A vármegyei első osztály 1. fordulójának nyitómeccsén a házigazda Koppánymonostor óriási verést mért a létszámhiányosan kiálló Vértesszőlősre. A házigazda mindkét félidőben öt gólt szerezve egészen tízig jutott, a vendégcsapatnak végül csak a becsületgólra futotta. A másik szombati összecsapáson a Tata meglepetésre hazai pályán sem bírt a Vértessomlóval.
A forduló további mérkőzéseit vasárnap rendezték. A Bábolna az újonc Környe, a Lábatlan pedig az Esztergom vendégeként nyert minimális különbséggel, utóbbi összecsapáson a találkozó legvégén született az egyetlen gól. A szomszédvári rangadón a félidőben még a Tát vezetett Nyergesújfalun, a hazai csapat azonban a második játékrész elején hamar fordított, majd magabiztos győzelmet aratott. A Sárisáp végig vezetve fölényesen verte a Kecskédet.
Sportszerű első fordulót láthattunk, a játékvezetőknek egyik meccsen sem kellett felmutatniuk a piros lapot. Egy forduló után öt játékos is két találattal áll a góllövőlista élén, nem meglepő módon a legtöbb gólt szerző csapatokból: Barna Gergő Ákos és Jurásek Jónás (Sárisáp), Bigun Martin, Tímár Dániel és Valkó Miklós (Koppánymonostor).
Koppánymonostori SE–Vértesszőlősi SE 10–1 (5–0)
Koppánymonostor, vezette: Farkas Bálint (Jászberényi Marcell, Gabala Zsombor).
Koppánymonostor: Lázár (Szűcs, 57.) – Egyed, Tóth (Dávid, 57.), Jóna, Bigun (Ballester-Garcia, 57.), Valkó M., Dombai, Vörös (Müller, 57.), Juhász (Hartmann, 57.), Bán, Tímár. Vezetőedző: Vigh László.
Vértesszőlős: Balogh – Boros, Goldschmiedt, Ozoróczi, Rigó, Farkas P. B., Nagy D. L., Mikus, Nagy Gy. Vezetőedző: Schäffer Antal.
Gólszerző: Dombai (5.), Bigun (32., 45.), Valkó M. (37., 64.), Bán (41.), Tímár (60., 61.), Ballester-Garcia (70.), Müller (72.), illetve Boros (75.).
Tatai AC–Vértessomló 1–1 (1–0)
Tata, vezette: Áy János Hunor (Faragó György, Vámosi Benedek).
Tata: Szabó – Szőke, Korcsok (Tóth, 59.), Maruzs (Bogár, 59.), Simonka (Hajas, 59.), Márton (Vincze, 46.), Unger (Dumánszki, 81.), Koch, Marticsek, Csontos, Krupánszki. Vezetőedző: Körtvélyesi István.
Vértessomló: Sebestyén – Kacz, Éliás, Eigner, Erdei (Bátorfi, 90.), Koller (Ámorth, 86.), Murányi (Sikvölgyi, 85.), Greskó, Kis-Paszkosz (Busz, 88.), Kovács, Szolga (Bokor, 96.). Technikai vezető: Kis Csaba.
Gólszerző: Márton (30.), illetve Éliás (68.).
FC Esztergom–Lábatlani ESE 0–1 (0–0)
Esztergom, vezette: Kiss Dominik (Dávid Rita, Szabó Barnabás).
Esztergom: Nagy B. – Tahon (Laurinyecz, 64.), Tóth, Várszegi, Prska, Horváth, Mészáros, Speier, Bokros, Janzó, Katarzsin. Vezetőedző: Kun Imre.
Lábatlan: Török – Mann, Deme, Galba (Gimesi, 39.), Gyarmati (Szépvölgyi, 76.), Váli, Fábián-Nagy, Kiss Sz. (Nyergesi, 88.), Kara, Ölveczky, Tőzsér (Rozmán, 82.).
Gólszerző: Kara (89.).
Környe SE–Bábolnai SE 0–1 (0–0)
Környe, vezette: Urbanics Áron (Faragó György, Kun Péter Attila).
Környe: Lengyel – Neszlinger (Kiss, 82.), Végh, Fábián, Zelenai, Stefán, Egri, Patyi (Kovács D. Zs., 57.), Zséfár, Bagosi (Kovács N., 78.), Mig. Vezetőedző: Mohácsi Antal.
Bábolna: Váczi – Varga (Nyári, 46.), Kalla (Németh, 63.), Szalai, Rabi (Farkas, 63.), Gerebenics, Karvaj (Bombicz, 66.), Soós, Mátyás (Szücs, 46.), Lanzendorfen, Fekete. Vezetőedző: László Péter.
Gólszerző: Gerebenics (73.).
Nyergesújfalu SE–DG Tát SE 4–1 (0–1)
Nyergesújfalu, vezette: Kreitl Tamás (Farkas Bálint, Jászberényi Marcell).
Nyergesújfalu: Krsuka Máté – Bokán Barnabás, Kruska Márk, Szőke (Krammer, 83.), Manga (Petrovics, 83.), Pauer (Szilágyi, 72.), Mann, Szoboszlai (Sortán, 83.), Molnár, Szén (Szórád, 72.), Bokán Bence. Vezetőedző: Gálicz Ferenc.
Tát: Koller – Gergely (Erős, 63.), Varga Márk (Kovács Szilárd, 83.), Varga Marcell, Farkas M. (Kovács Tamás, 83.), Dékány, Papp, Jámbor, Jónás, Gubó, Iacobut. Vezetődző: Szabó Attila.
Gólszerző: Szőke (48.), Manga (55.), Pauer (70.), Mann (88.), illetve Papp (18.).
Sárisápi BSE–Wati Kecskéd KSK 7–2 (3–0)
Sárisáp, vezette: Katona Bence Mihály (Gabala Zsombor, Uracs Roland).
Sárisáp: Belányi – Cserven (Gréczi, 65.), Papp, Hegedűs (Bredóka, 65.), Ferkó (Nagy, 64.), Mészáros (Hámori, 72.), Barna, Jurásek, Manga, Tóth, Válent (Szlovák, 46.). Vezetőedző: Fenyvesi László.
Kecskéd: Bódis – Neckernusz (Gyenes, 71.), Gacs (Lampert, 69.), Hatos, Harsányi, Schmidt, Raffai, Antal, Laczó (Mizerák, 69.), Klestenitz, Karvaj (Horváth, 59.).
Gólszerző: Mészáros (4.), Barna (11., 90. – tizenegyesből), Jurásek (32., 65.), Gréczi (69.), Nagy (78.), illetve Klestenitz (46.), Harsányi (87.).
A vármegyei I. osztály állása
|1.
|Koppánymonostor
|1
|1
|-
|-
|10-1
|3
|2.
|Sárisáp
|1
|1
|-
|-
|7-2
|3
|3.
|Nyergesújfalu
|1
|1
|-
|-
|4-1
|3
|4.
|Bábolna
|1
|1
|-
|-
|1-0
|3
|Lábatlan
|1
|1
|-
|-
|1-0
|3
|6.
|Tata
|1
|-
|1
|-
|1-1
|1
|Vértessomló
|1
|-
|1
|-
|1-1
|1
|8.
|Esztergom
|1
|-
|-
|1
|0-1
|0
|Környe
|1
|-
|-
|1
|0-1
|0
|10.
|Tát
|1
|-
|-
|1
|1-4
|0
|11.
|Kecskéd
|1
|-
|-
|1
|2-7
|0
|12.
|Vértesszőlős
|1
|-
|-
|1
|1-10
|0
GALÉRIA: Megye I.: Képeken a Tata-Vértessomló mérkőzés (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence