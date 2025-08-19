augusztus 19., kedd

Labdarúgás

1 órája

Kiütéses győzelemmel kezdte a bajnokságot a Koppánymonostor és a Sárisáp

Címkék#Koppánymonostor#Sárisáp#Labdarúgás - Megyei I. osztály

Szoros és kiütéses győzelmek mellett egy meglepő döntetlen színesítette a palettát. A hétvégén a vármegyei első osztály csapatai is megkezdték a szezont.

Kun Attila

A vármegyei első osztály 1. fordulójának nyitómeccsén a házigazda Koppánymonostor óriási verést mért a létszámhiányosan kiálló Vértesszőlősre. A házigazda mindkét félidőben öt gólt szerezve egészen tízig jutott, a vendégcsapatnak végül csak a becsületgólra futotta. A másik szombati összecsapáson a Tata meglepetésre hazai pályán sem bírt a Vértessomlóval. 

Vármegyei első osztály: a hétvégén a 2025-26-os szezon 1. fordulóját rendezték
A Tata (sárga-feketében) nem bírt a Vértessomlóval a vármegyei első osztály nyitófordulójában
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24  Óra

A forduló további mérkőzéseit vasárnap rendezték. A Bábolna az újonc Környe, a Lábatlan pedig az Esztergom vendégeként nyert minimális különbséggel, utóbbi összecsapáson a találkozó legvégén született az egyetlen gól. A szomszédvári rangadón a félidőben még a Tát vezetett Nyergesújfalun, a hazai csapat azonban a második játékrész elején hamar fordított, majd magabiztos győzelmet aratott. A Sárisáp végig vezetve fölényesen verte a Kecskédet. 

Sportszerű első fordulót láthattunk, a játékvezetőknek egyik meccsen sem kellett felmutatniuk a piros lapot. Egy forduló után öt játékos is két találattal áll a góllövőlista élén, nem meglepő módon a legtöbb gólt szerző csapatokból: Barna Gergő Ákos és Jurásek Jónás (Sárisáp), Bigun Martin, Tímár Dániel és Valkó Miklós (Koppánymonostor). 
 

Labdarúgás, vármegyei I. osztály, 1. forduló 

Koppánymonostori SE–Vértesszőlősi SE 10–1 (5–0) 
Koppánymonostor, vezette: Farkas Bálint (Jászberényi Marcell, Gabala Zsombor). 
Koppánymonostor: Lázár (Szűcs, 57.) – Egyed, Tóth (Dávid, 57.), Jóna, Bigun (Ballester-Garcia, 57.), Valkó M., Dombai, Vörös (Müller, 57.), Juhász (Hartmann, 57.), Bán, Tímár. Vezetőedző: Vigh László. 
Vértesszőlős: Balogh – Boros, Goldschmiedt, Ozoróczi, Rigó, Farkas P. B., Nagy D. L., Mikus, Nagy Gy. Vezetőedző: Schäffer Antal. 
Gólszerző: Dombai (5.), Bigun (32., 45.), Valkó M. (37., 64.), Bán (41.), Tímár (60., 61.), Ballester-Garcia (70.), Müller (72.), illetve Boros (75.). 

Tatai AC–Vértessomló 1–1 (1–0) 
Tata, vezette: Áy János Hunor (Faragó György, Vámosi Benedek). 
Tata: Szabó – Szőke, Korcsok (Tóth, 59.), Maruzs (Bogár, 59.), Simonka (Hajas, 59.), Márton (Vincze, 46.), Unger (Dumánszki, 81.), Koch, Marticsek, Csontos, Krupánszki. Vezetőedző: Körtvélyesi István. 
Vértessomló: Sebestyén – Kacz, Éliás, Eigner, Erdei (Bátorfi, 90.), Koller (Ámorth, 86.), Murányi (Sikvölgyi, 85.), Greskó, Kis-Paszkosz (Busz, 88.), Kovács, Szolga (Bokor, 96.). Technikai vezető: Kis Csaba. 
Gólszerző: Márton (30.), illetve Éliás (68.). 

FC Esztergom–Lábatlani ESE 0–1 (0–0) 
Esztergom, vezette: Kiss Dominik (Dávid Rita, Szabó Barnabás). 
Esztergom: Nagy B. – Tahon (Laurinyecz, 64.), Tóth, Várszegi, Prska, Horváth, Mészáros, Speier, Bokros, Janzó, Katarzsin. Vezetőedző: Kun Imre. 
Lábatlan: Török – Mann, Deme, Galba (Gimesi, 39.), Gyarmati (Szépvölgyi, 76.), Váli, Fábián-Nagy, Kiss Sz. (Nyergesi, 88.), Kara, Ölveczky, Tőzsér (Rozmán, 82.). 
Gólszerző: Kara (89.). 

Környe SE–Bábolnai SE 0–1 (0–0) 
Környe, vezette: Urbanics Áron (Faragó György, Kun Péter Attila). 
Környe: Lengyel – Neszlinger (Kiss, 82.), Végh, Fábián, Zelenai, Stefán, Egri, Patyi (Kovács D. Zs., 57.), Zséfár, Bagosi (Kovács N., 78.), Mig. Vezetőedző: Mohácsi Antal. 
Bábolna: Váczi – Varga (Nyári, 46.), Kalla (Németh, 63.), Szalai, Rabi (Farkas, 63.), Gerebenics, Karvaj (Bombicz, 66.), Soós, Mátyás (Szücs, 46.), Lanzendorfen, Fekete. Vezetőedző: László Péter. 
Gólszerző: Gerebenics (73.). 

Nyergesújfalu SE–DG Tát SE 4–1 (0–1) 
Nyergesújfalu, vezette: Kreitl Tamás (Farkas Bálint, Jászberényi Marcell). 
Nyergesújfalu: Krsuka Máté – Bokán Barnabás, Kruska Márk, Szőke (Krammer, 83.), Manga (Petrovics, 83.), Pauer (Szilágyi, 72.), Mann, Szoboszlai (Sortán, 83.), Molnár, Szén (Szórád, 72.), Bokán Bence. Vezetőedző: Gálicz Ferenc. 
Tát: Koller – Gergely (Erős, 63.), Varga Márk (Kovács Szilárd, 83.), Varga Marcell, Farkas M. (Kovács Tamás, 83.), Dékány, Papp, Jámbor, Jónás, Gubó, Iacobut. Vezetődző: Szabó Attila. 
Gólszerző: Szőke (48.), Manga (55.), Pauer (70.), Mann (88.), illetve Papp (18.). 

Sárisápi BSE–Wati Kecskéd KSK 7–2 (3–0) 
Sárisáp, vezette: Katona Bence Mihály (Gabala Zsombor, Uracs Roland). 
Sárisáp: Belányi – Cserven (Gréczi, 65.), Papp, Hegedűs (Bredóka, 65.), Ferkó (Nagy, 64.), Mészáros (Hámori, 72.), Barna, Jurásek, Manga, Tóth, Válent (Szlovák, 46.). Vezetőedző: Fenyvesi László. 
Kecskéd: Bódis – Neckernusz (Gyenes, 71.), Gacs (Lampert, 69.), Hatos, Harsányi, Schmidt, Raffai, Antal, Laczó (Mizerák, 69.), Klestenitz, Karvaj (Horváth, 59.). 
Gólszerző: Mészáros (4.), Barna (11., 90. – tizenegyesből), Jurásek (32., 65.), Gréczi (69.), Nagy (78.), illetve Klestenitz (46.), Harsányi (87.). 
 

A vármegyei I. osztály állása
 

1.Koppánymonostor11--10-13
2.Sárisáp11--7-23
3.Nyergesújfalu11--4-13
4.Bábolna11--1-03
 Lábatlan11--1-03
6.Tata1-1-1-11
 Vértessomló1-1-1-11
8.Esztergom1--10-10
 Környe1--10-10
10.Tát1--11-40
11.Kecskéd1--12-70
12.Vértesszőlős1--11-100

 

GALÉRIA: Megye I.: Képeken a Tata-Vértessomló mérkőzés (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

