Kosárlabda, NB I. A, férfi, alapszakasz, 1. forduló NKA Universitas Pécs–MVM-OSE Lions Pécs, Nemzeti Kosárlabda Akadémia, szombat, 18 óra.

A hétvégén kezdetét veszi az élvonalbeli férfibajnokság 2024-25-ös szezonja, a nyitófordulóban vármegyénk képviselője, az MVM-OSE Lions Pécsre látogat. Az oroszlányi gárda az előző szezonban a kilencedik helyen végzett, az újonc akadémiai alakulat pedig remek szereplést produkálva a hatodik helyre futott be.

– A Pécs az előző szezonban frissen feljutó csapatként is nagyon jó teljesítményt nyújtott. Ellenfelünk magyar szinten is egyedülálló körülmények között készülhet a Nemzeti Kosárlabda Akadémián. Fizikális, jól védekező csapat, melynek keretét minőségi magyarok és légiósok alkotják. A hazai szezonnyitón biztosan nagy nyomás nehezedik rájuk, mi viszont csak a saját játékunkkal kell, hogy foglalkozzunk. A lepattanózás kulcskérdés lesz a mérkőzésen. Jól fejeztük be a felkészülést és szeretnénk sikerrel kezdeni a bajnokságot – nyilatkozta a mérkőzéssel kapcsolatban Váradi Kornél, az MVM-OSE Lions vezetőedzője.