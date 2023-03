Komlón az úgynevezett Bányász-rangadók mindig jó mérkőzést hoztak. A vendégek szempontjából pedig szerencsés módon többnyire tatabányai sikerrel zárultak ezek a rivalizálások. Jelenleg a MOL Tatabánya KC 17 mérkőzésen megszerzett 25 pontjával a tabella harmadik helyén tanyázik. A házigazdáknak 12 pontjuk van és a tizenegyedik helyen állnak. Ennek ellenére most is izgalmas összecsapásra lehet számítani. Ezt erősítette meg Tombor Csaba, a tatabányaiak vezetőedzője.

– A komlóiak új edzője, Marosán György megérkezése óta már más stílusban játszik a baranyai gárda – emelte ki a Kék Tigrisek szakvezetője. – Amennyire a videófelvételek alapján elemezni tudtuk a játékukat, egyértelműnek tűnik, hogy jóval agresszívebb lett a csapat védekezése. Arról nem is szólva, hogy a komlói „meleg” pályának számít, legfőképp lelkes szurkolóik miatt, de a gárda is nagyon masszív. Sok múlik majd azon, miként állunk bele a meccsbe. Ha a védekezésünk feszes lesz, arra tudunk építkezni.

Az örömteli volt, hogy a Magyar Kupa negyeddöntőjében, – amelyet sikerrel vett a Tombor-csapat – ismét pályára léphetett a válogatott jobb oldali átlövője, Ancsin Gábor, valamint Győri Mátyás is.

– Valóban jó hír, hogy két meghatározó sportolónk visszatérhetett – emelte ki Tombor Csaba. – De közben Pergel beteg lett, Pedro pedig kisebb bokasérüléssel bajlódik. Szerencsére a többiek rendben vannak.

Még egy érdekesség a mérkőzéssel kapcsolatban. A küzdő felek együtteseiben található a bajnoki góllövőlista két éllovasa, a 103 gólos komlói Melnyicsuk, illetve az eddig 101 találatig jutott tatabányai Pedro, így a kettőjük külön meccse is lehet ez. A Bányász-rangadón Altmár K. és Horváth M. játékvezetők fújják majd a sípot.