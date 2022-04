Ahogy véget ért az alapszakasz a megyei első osztályban, egyből ki is sorsolták hétfőn a rájátszás párosítását. A felsőházban öt, az alsóban pedig hat fordulót rendeznek. Május elsején a már bajnok Zsámbék a Sárisápot fogadja majd, ez a találkozó többek között azért is pikáns, mert az előző évben épp a Sárisáp ellen, a bajnoki döntőn lett bajnok a Zsámbék, idén pedig már nincs tétje a találkozónak. Illetve van, a vendégek oldaláról, hiszen Csapó Károlyék a dobogó legalsó fokáért harcban vannak még.

A rossz formában lévő, de így is stabilan második Koppánymonostor is otthon kezdi meg a rájátszást, ellenfele a harmadik helyre pályázó Tata lesz. A hőn áhított dobogót legerősebben szorító Kecskéd is otthon kezd, méghozzá a negyedik Nyergesújfalut fogadva. Az alapszakasz első három helyén végzett csapat egyel több meccset vívhat otthon, mint a második hármas.

Az alsóházban már abszolút nincs tét, maximum presztízsértékkel bír, hogy melyik csapat hol végez. Mivel itt páratlan számú a résztvevők száma, ezért mindenki annyiszor játszik otthon, mint idegenben, és lesz hétközi forduló is. Most elsején a Tát szabadnapos lesz, a Bábolna a Nagyigmándot fogadja majd, a Környe pedig a Vértessomlót. A Vértesszőlős az Esztergom ellen vív egy hatpontos derbit, hiszen a két gárda azonos pontszámmal áll. Matematikailag már korábban biztossá vált, hogy a Nagyigmánd végez az utolsó pozícióban, hiszen csak egy egység áll a csapat neve mellett, míg az utolsó előtti Vértessomló huszonkét pontot gyűjtött, és már csak tizen­nyolc szerezhető. A rájátszás május 28-án ér véget, ami hasonlóan a tavalyi évhez, egy szombati nap, így akkor derül fény (ha addig nem) a végeredményre.